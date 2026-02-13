Processo Petrolini Chiara ' immatura e fragile ma capace di intendere' Tria | Non è finita

Chiara Petrolini, coinvolta nel processo, è stata definita da alcuni come immatura e fragile, ma capace di comprendere. Durante l’udienza, gli esperti hanno sottolineato che non ci sono segni di deficit cognitivo o disturbi di personalità. Chiara, 22 anni, frequenta ancora l’università e ha dimostrato di saper seguire le spiegazioni degli avvocati. Il ministro Tria ha commentato che la vicenda non è ancora conclusa e che ci sono ancora molti aspetti da chiarire.

L'avvocato della studentessa di Vignale di Traversetolo: "I processi si chiudono quando il giudice legge la sentenza. Stiamo lavorando" "Non è emerso che lei (Chiara Petrolini, ndr) avesse un deficit cognitivo: è una persona brillante che studia, non ha un disturbo di personalità e non è emerso neanche ai test". Lo ha dichiarato la psichiatra Laura Ghiringhelli, nominata perita dalla corte, per il processo a Chiara Petrolini, la giovane di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, accusata di aver partorito e seppellito i suoi due figli neonati, partoriti nel maggio 2023 e nell'agosto 2024.