Chiara Petrolini condannata a 24 anni e 3 mesi l' avvocato | La pena avrebbe dovuto essere più mite

Una donna è stata condannata a 24 anni e 3 mesi di reclusione. L’avvocato della condannata ha commentato la sentenza, affermando che la pena avrebbe potuto essere più leggera considerando diversi fattori legati al caso. La decisione è stata comunicata dopo il processo che ha coinvolto la donna e le accuse a suo carico. La condanna è stata confermata in sede di appello.

“Ritengo che per una vicenda come questa la pena avrebbe potuto e dovuto essere più mite, tenendo conto di molti fattori. Resta poi sul tappeto il tema di cui ho parlato molte volte, ovvero quello della patologia rispetto al quale non desisteremo. Come sapete noi prima di giudicare una sentenza.🔗 Leggi su Parmatoday.it Chiara Petrolini - Infanticidio o omicidio Notizie correlate Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e 3 mesiLa Corte d’assise di Parma ha inflitto a Chiara Petrolini una pena complessiva di 24 anni e 3 mesi di carcere, oltre al pagamento delle spese... Leggi anche: Neonati sepolti nel giardino di casa, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Neonati sepolti, oggi la sentenza. Viaggio nel paese di Chiara Petrolini: Deve pagare, ma curatela; Il caso di Traversetolo, tutte le tappe della storia di Chiara Petrolini e dei due neonati morti: Non sono un mostro; Per noi cronisti che facciamo antimafia la sua assoluzione è una vera sconfitta; Tajani: La guerra in Iran? Ha un prezzo alto. Ora Xi spinga Putin ad accettare la pace. Neonati sepolti nel giardino di casa a Traversetolo: Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi di carcereDuplice omicidio dei neonati e occultamento dei cadaveri: la Corte d’assise di Parma condanna la 22enne di Traversetolo a 24 anni e tre mesi dopo il processo sul caso che ha sconvolto l’opinione pubbl ... notizie.it Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesiÈ attesa per oggi la sentenza nel processo a carico di Chiara Petrolini, la ragazza accusata del duplice omicidio premeditato dei suoi due figli neonati e di soppressione dei cadaveri. Stamattina, al ... tg24.sky.it Chiara Petrolini è stata condannata a 24 anni e tre mesi. Lo ha deciso dopo poco più di tre ore di camera di consiglio, la Corte di assise di Parma, presieduta dal giudice Alessandro Conti, nel processo alla 22enne di Traversetolo, la studentessa 22enne accu facebook Chiara Petrolini è stata condannata a 24 anni e tre mesi. Lo ha deciso dopo poco più di tre ore di camera di consiglio, la Corte di assise di Parma, nel processo alla 22enne di Traversetolo accusata degli omicidi dei due neonati partoriti il 12 maggio 2023 e il 7 x.com