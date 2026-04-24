In aula si sono vissuti momenti di tensione, con amici che hanno cercato di coprire i genitori di Chiara Petrolini dalla stampa. La condanna nei confronti di Petrolini è stata letta senza che lei mostrasse emozioni, ma successivamente si sarebbe lasciata andare alle lacrime. La scena ha suscitato attenzione tra i presenti, mentre gli atti giudiziari sono stati resi noti.

Chiara Petrolini è stata condannata in primo grado a 24 anni e 3 mesi per l’occultamento del cadavere del primo figlio e l’omicidio del secondo neonato. Dopo la lettura della sentenza è uscita dall’aula, dove sono rimasti i suoi genitori, presi d’assalto dalla stampa: gli amici, con le giacche, hanno fatto loro da scudo, generando un momento di tensione. La lettura della sentenza Alla lettura della sentenza, pronunciata dalla Corte di assise di Parma, Chiara Petrolini è rimasta impassibile. Scortata dai carabinieri, è uscita subito dopo. Genitori di Chiara Petrolini presi d’assalto La stampa si è allora concentrata sui genitori di Chiara Petrolini – presenti tra il pubblico a tutte le udienze del dibattimento – nel frattempo ancora in aula.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chiara Petrolini condannata, amici coprono i genitori dalla stampa: tensione in aula, poi le lacrime

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