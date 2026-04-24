La Corte d'assise di Parma ha condannato Chiara Petrolini a 24 anni e 3 mesi di carcere, dopo una camera di consiglio di oltre tre ore. Al termine della sentenza, in aula si sono verificati momenti di tensione, con alcuni amici di Petrolini che si sono scontrati verbalmente con i giornalisti presenti. La decisione include anche il pagamento delle spese processuali.

La Corte d'assise di Parma ha inflitto a Chiara Petrolini una pena complessiva di 24 anni e 3 mesi di carcere, oltre al pagamento delle spese processuali, al termine di una camera di consiglio durata più di tre ore. La 22enne di Traversetolo era sotto processo con l'accusa di aver causato la morte dei suoi due figli neonati, i cui corpi erano stati poi nascosti nel giardino della sua abitazione. I giudici l'hanno invece dichiarata non colpevole in relazione alla morte del primo figlio. Petrolini è stata anche condannata al risarcimento dei danni nei confronti dell'ex fidanzato Samuel Gramelli e dei genitori di lui, Cristian Gramelli e Sonia Canrossi.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Chiara Petrolini condannata a 24 anni. Tensione in aula, amici contro i giornalisti

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