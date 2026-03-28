In un procedimento giudiziario che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, si discute della presunta sepoltura di neonati nel giardino di una donna. La difesa ha presentato come elemento centrale la condizione psichica dell’imputata, sostenendo che non fosse in grado di intendere e di volere al momento dei fatti. Le testimonianze e le ricostruzioni si susseguono nel processo, portando alla luce diversi punti di vista.

Una vicenda che ha scosso profondamente l’opinione pubblica torna al centro dell’aula di tribunale, tra ricostruzioni opposte e una linea difensiva che punta tutto sulle condizioni psicologiche dell’imputata. Nel processo emergono elementi che spostano il confronto non solo sui fatti, ma anche sulla capacità di intendere e di volere al momento degli eventi. La richiesta di assoluzione. La difesa di Chiara Petrolini, 22 anni, accusata di omicidio e occultamento di cadavere dei suoi due figli neonati trovati nel giardino della sua abitazione a Traversetolo, ha chiesto l’assoluzione. Secondo il legale Nicola Tria, la giovane «non è punibile perché non era capace di intendere e di volere al momento dei fatti». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Neonati sepolti nel giardino, la difesa: “Chiara Petrolini non era capace di intendere e di volere”

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