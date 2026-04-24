La Corte di assise di Parma ha condannato a 24 anni e tre mesi Chiara Petrolini, responsabile della sepoltura di due neonati nel giardino di casa. La decisione è stata presa dopo circa tre ore di camera di consiglio. La donna, visibilmente commossa, si è presentata in lacrime e accompagnata dai genitori al termine della sentenza. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica locale.

PARMA - Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi. Lo ha deciso dopo poco più di tre ore di camera di consiglio, la Corte di assise di Parma, presieduta dal giudice Alessandro Conti, nel processo alla 22enne di Traversetolo accusata degli omicidi dei due neonati partoriti il 12 maggio 2023 e il 7 agosto 2024 e poi sepolti nel giardino di casa. L'imputata è stata assolta dall'omicidio del primogenito. Impassibile Petrolini ha assistito impassibile alla lettura della sentenza di condanna. Poi è uscita dall'aula, gremita di giornalisti ma anche di amici della famiglia e cittadini, accompagnata dai carabinieri. La 22enne è ai domiciliari da settembre 2024.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Chiara Petrolini condannata a 24 anni e 3 mesi: aveva sepolto due neonati nel giardino di casa. Lei in lacrime con i genitori

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