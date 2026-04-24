Chiara Petrolini condanna 24 anni | assolta per il primo neonato cosa cambia ora

La Corte d’Assise di Parma ha emesso una sentenza di condanna a 24 anni e tre mesi di reclusione nei confronti di Chiara Petrolini. Durante il processo, Petrolini è stata assolta dall’accusa relativa al primo neonato. La decisione riguarda il procedimento di primo grado e segna un passaggio importante nel caso giudiziario. La sentenza è stata resa pubblica dopo la discussione in aula e la lettura del dispositivo.

La sentenza della Corte d’Assise di Parma. Chiara Petrolini è stata condannata a 24 anni e tre mesi di reclusione dalla Corte d’Assise di Parma al termine del processo di primo grado. La decisione è arrivata dopo poco più di tre ore di camera di consiglio. La 22enne di Traversetolo era imputata per l’ omicidio dei due neonati partoriti il 12 maggio 2023 e il 7 agosto 2024, successivamente sepolti nel giardino della sua abitazione. La Corte, presieduta dal giudice Alessandro Conti, ha ritenuto Petrolini responsabile per il secondo episodio, assolvendo invece l’imputata per la morte del primo neonato. Pena, misure accessorie e risarcimenti. Oltre alla condanna a 24 anni e tre mesi, i giudici hanno disposto l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale per tutta la durata della pena.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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