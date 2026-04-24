Nel fine settimana, il programma televisivo ‘Verissimo’ ospiterà personaggi legati a celebrazioni di carriera, annunci di nuovi progetti televisivi e storie di vita personale. Tra gli ospiti ci saranno figure pubbliche che racconteranno episodi di amore e di famiglia, offrendo spunti sulla loro quotidianità e sui momenti significativi delle loro vite. La puntata del 25 e 26 aprile presenterà interviste e approfondimenti su questi temi.

Milano, 24 aprile 2026 – Celebrazioni di grandi carriere, novità che presto vedremo in tv ma soprattutto tanti racconti d’amore e di famiglia: ecco cosa e chi vedremo in questo finesettimana a ‘Verissimo’. Sabato 25 aprile: chi ci sarà. La puntata di ‘Verissimo’ di sabato pomeriggio partirà alle 16:30 su Canale 5. In studio si parlerà molto di famiglia: ci saranno Benedetta Parodi e Fabio Caressa insieme a due dei loro tre figli, Diego ed Eleonora. L’attore Massimo Boldi sarà accompagnato delle tre figlie Marta, Manuela e Micaela. Poi Martina Nasoni, che ad agosto scorso ha subìto un trapianto di cuore, sarà protagonista di un’intervista insieme a sua madre Simona.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi sono gli ospiti di Verissimo: i personaggi del 25 e del 26 aprile

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