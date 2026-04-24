verissimo gli ospiti del 25 e 26 aprile 2026

Domani e dopodomani, il talk show condotto da Silvia Toffanin tornerà in onda su Canale 5 alle 16. Gli episodi previsti per il 25 e il 26 aprile 2026 proporranno nuove interviste e interventi con vari ospiti. La trasmissione, come di consueto, si concentrerà su storie di persone e curiosità legate a personaggi pubblici e non solo.

In onda domani. Sabato 25 e domenica 26 aprile torna un nuovo appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, in onda su Canale 5 alle ore 16.30. Sabato 25 aprile Tra gli ospiti, spazio a Massimo Boldi, volto iconico della commedia italiana, che sarà accompagnato dalle figlie Micaela, Manuela e Marta. Momento dedicato alla famiglia anche per Benedetta Parodi e Fabio Caressa, presenti in studio con i figli Eleonora e Diego. Si racconteranno inoltre, tra vita privata e carriera, Serena Rossi e Federico Russo, noto al pubblico per il ruolo di Mimmo ne I Cesaroni. Spazio anche ai sogni e ai progetti di Kiara, recentemente eliminata dal serale di Amici di Maria De Filippi.🔗 Leggi su 361magazine.com

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Amici Spoiler ecco chi è stato eliminato nella seconda puntata del serale .

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