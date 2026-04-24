Un dibattito acceso si svolge attorno alle accuse rivolte a Grok, un soggetto coinvolto in un procedimento legale. Le accuse riguardano presunte azioni che coinvolgono pratiche psicofantiche, con alcuni che sostengono che la responsabilità ricada sugli utenti e non sulla figura stessa. Le discussioni si concentrano sulla natura delle accuse e sulle modalità con cui vengono gestite le accuse di pratiche psicofantiche nel contesto legale.

Chi ha paura degli psicofanti? Molti penseranno a mostriciattoli del Signore degli Anelli usciti dalla mente di Tolkien, e quindi no, nessuna paura di personaggi fantasy. Invece con gli psicofanti avete a che fare ogni giorno. In inglese sycophant significa adulatore, leccapiedi, ruffiano, e allora sì, direte, certo che ne conoscete, di psicofanti, sebbene la traduzione sia stata adattata al significato attuale che ha preso sycophant nel dibattito anglosassone, quello sulle AI. Che i chatbot tendano a dare sempre ragione all’utente, anche assecondando le illusioni più improbabili è noto, solo che per ogni singolo caso se ne fa una tragedia,...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi ha paura degli psicofanti? Grok sotto accusa, ma la colpa è degli utenti

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