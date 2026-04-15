Da quando si sono svolte le nozze di William e Kate Middleton, si è diffusa la confusione tra il nome ufficiale e quello utilizzato sui social media. La principessa del Galles si firma spesso come Catherine, ma molti utenti continuano a cercarla come Kate Middleton. Kensington Palace ha cercato di promuovere l’uso del nome ufficiale, anche se il nome più diffuso tra il pubblico rimane quello di battesimo.

K ensington Palace ci sta provando dalle nozze di William e di Kate Middleton. Da quel momento, la nuova duchessa di Cambridge, oggi principessa del Galles, sarebbe diventata ufficialmente Catherine, un nome ben più adatto a una futura regina d’Inghilterra. In fin dei conti, il suo nome di battesimo è Catherine Elizabeth, molto più Royal e solenne del comune “Kate”. La neo-sposa era stata esortata ad abbandonarlo anche in famiglia e al di fuori della sfera Royal. Ma sin da subito si era capito che i suoi fans non erano d’accordo. Perché da allora sul web le cose non sono cambiate: la principessa continua a essere chiamata Kate Middleton. Kate Middleton ci ricorda perchè è la principessa del Galles: il debutto in gallese e il look che parla al cuore del Paese X Kate Middleton stenta a diventare la principessa Catherine.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La principessa del Galles si firma sempre Catherine, ma sui social rimane Kate Middleton. Ed è tutta colpa delle abitudini di ricerca degli utenti

Kate Middleton: oggi è il compleanno della futura regina - Unomattina 09/01/2026

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