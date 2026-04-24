Durante i quattro giorni in Australia, Harry e Meghan hanno svolto un viaggio che ha unito attività filantropiche a momenti di relax da star. Il tour non ha sollevato molte discussioni sui media, ma ha suscitato attenzione sui costi e sui soggetti che hanno contribuito alle spese. Le critiche si sono concentrate sui finanziamenti e sulla gestione delle risorse impiegate per il viaggio, mentre i duchi hanno continuato a puntare i riflettori su questioni legate alla famiglia reale.

I quattro giorni in Australia di Harry e Meghan non hanno causato grandi scossoni mediatici. Ancora una volta i duchi hanno intrapreso una specie di viaggio ibrido, tra il royal tour filantropico e il soggiorno glamour da divi hollywoodiani e scagliato dardi avvelenati contro la famiglia reale. “Nulla di nuovo sotto il sole”, come si dice. Almeno da questo punto di vista. Gli insider, infatti, hanno spostato l’attenzione sull’aspetto economico del tour, non solo per quel che concerne il guadagno ricavato dai Sussex, ma soprattutto sulla questione, per nulla chiara, dei finanziamenti. “Perché sono qui?”. Quando Harry e Meghan partono per un viaggio pubblico i media si chiedono quale sia lo scopo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi ha pagato il "non royal tour" di Harry e Meghan?

I order you not to go to royal ascot or be photographed with other royals.

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