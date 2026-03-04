Re Carlo apre a Harry e Meghan | la Royal Lodge come offerta di riconciliazione

Re Carlo ha offerto ai Duchi di Sussex la possibilità di trasferirsi alla Royal Lodge, una residenza storica di Windsor. La proposta mira a favorire un percorso di riconciliazione all’interno della famiglia reale. La decisione è stata comunicata come un gesto per riunire le parti e favorire un nuovo inizio. La Royal Lodge rappresenta quindi un punto di possibile incontro tra i membri coinvolti.

Re Carlo propone la storica residenza di Windsor ai Duchi di Sussex come ultimo segnale per riunire la famiglia reale. Un segnale di distensione senza precedenti scuote le fondamenta di Buckingham Palace. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal Daily Mirror, Re Carlo III sarebbe pronto a giocare la sua carta più importante per riportare il figlio Harry e la nuora Meghan Markle all’interno della cerchia familiare. L’offerta riguarderebbe la concessione della Royal Lodge, la prestigiosa tenuta di Windsor rimasta vacante dopo l’allontanamento del Principe Andrea. Questo gesto, definito dagli esperti della Corona come il “ramoscello d’ulivo definitivo”, rappresenterebbe la volontà del monarca di ristabilire l’unità del casato, inviando un messaggio di accoglienza che va oltre i protocolli formali. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Re Carlo apre a Harry e Meghan: la Royal Lodge come offerta di riconciliazione “Re Carlo III vorrebbe offrire al figlio ribelle Harry e alla moglie Meghan la Royal Lodge, l’ex residenza di Andrea”: il primo gesto di pace in pubblica piazzaLo hanno già ribattezzato il ramo d’ulivo teso da re Carlo III al figlio ribelle. Leggi anche: Daily Crown: Andrew ha lasciato la Royal Lodge dopo pressioni di Carlo per scandalo Epstein Tutti gli aggiornamenti su Royal Lodge Temi più discussi: Re Carlo pronto a offrire la Royal Lodge a Harry e Meghan: il re apre alla riappacificazione con il figlio; Carlo tende un ramo d'ulivo a Harry: la Royal Lodge come gesto di pace; Re Carlo, il clamoroso gesto di pace per Harry e Meghan: vuole offrirgli la Royal Lodge (l'ex residenza di Andrea); Re Carlo verso la pace con Harry e Meghan? Il sovrano gli offrirebbe la Royal Lodge. Re Carlo pronto a offrire la Royal Lodge a Harry e Meghan: il re apre alla riappacificazione con il figlioSi tratta della casa (da 30 camere da letto) in cui viveva l'allora principe Andrea. Ma non è detto che i Sussex siano dell'idea di tornare nel Regno Unito ... corriere.it Re Carlo III vorrebbe offrire al figlio ribelle Harry e alla moglie Meghan la Royal Lodge, l’ex residenza di Andrea: il primo gesto di pace in pubblica piazzaRe Carlo III starebbe pianificando di offrire la Royal Lodge ai Sussex come gesto di riconciliazione, dopo averla tolta al principe Andrea ... ilfattoquotidiano.it La Royal Lodge è attualmente vacante dopo che Carlo ha sfrattato suo fratello Andrea alla fine dell'anno scorso facebook