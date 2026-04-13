Domani, Harry e Meghan partiranno per un tour di quattro giorni in Australia, visitando Sydney, Melbourne e Canberra. L’evento, definito semi Royal, ha già suscitato attenzione, ma i biglietti per gli incontri pubblici restano invenduti. Le spese per la sicurezza sono al centro delle polemiche, con alcune petizioni che chiedono chiarimenti su chi si farà carico dei costi. Il viaggio si svolgerà in un momento di attesa per il pubblico e le autorità locali.

B iglietti troppo cari e petizioni sulle spese per la sicurezza (chi le paga?). Il viaggio semi Royal di Harry e Meghan in Australia, uno dei paesi più importanti del Commonwealth di re Carlo, durerà quattro giorni a partire da domani. I Sussex arriveranno senza i piccoli Archie e Lilibet e, pur non essendo più Royal a tutti gli effetti, hanno in programma diversi eventi dedicati a cause sociali. Ma nonostante le buone intenzioni, il tour sembra già deludere. Harry e Meghan, la visita in Giordania per incontrare i bambini di Gaza e i rifugiati siriani X Harry e Meghan atterrano in Australia . I costosi biglietti del retreat a cui parteciperà Meghan non si sono venduti come speravano gli organizzatori.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Domani, Harry e Meghan iniziano il loro tour semi Royal a Sydney, Melbourne e Canberra. Ma i biglietti degli eventi rimangono invenduti

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