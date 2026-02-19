Donna trovata decapitata nel casolare a Scandicci | identificata la vittima un cane vegliava sul corpo
Una donna di 44 anni, di origine tedesca e senza dimora stabile, è stata trovata decapitata in un casolare abbandonato a Scandicci. La causa della morte sembra essere un gesto violento, probabilmente legato a una lite o a un episodio di follia. Sul posto, un cane si prese cura del corpo senza vita, attirando l’attenzione degli investigatori. La vittima era conosciuta in zona, ma ancora non si conoscono i motivi di questa tragica fine. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.
La vittima è una 44enne di origine tedesca, senza fissa dimora. Il corpo era accanto a un casolare abbandonato, vegliato da un cane, nell’area dell’ex Cnr. Non è ancora chiaro se sia stata uccisa lì o se il cadavere sia stato trasportato dopo. La Procura di Firenze indaga per omicidio.🔗 Leggi su Fanpage.it
Omicidio a Scandicci, donna trovata morta e decapitata nell'ex area Cnr vicino a un casolareUna donna è stata trovata morta e decapitata nell’area dell’ex Cnr di Scandicci, a causa di un’aggressione violenta.
Orrore in Italia, trovata donna decapitata a Scandicci: scientifica sul postoA Scandicci, una donna è stata trovata decapitata in un’area abbandonata, probabilmente vittima di un gesto violento.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Firenze, trovato il cadavere decapitato di una donna a Scandicci; Cadavere di una donna decapitata trovato nell'area ex Cnr a Scandicci (Firenze); Scandicci, donna trovata morta decapitata nell'ex area Cnr; Il cadavere di una donna decapitata trovato a Scandicci.
Omicidio a Scandicci, donna trovata morta e decapitata nell'ex area Cnr vicino a un casolareUna donna è stata trovata morta e decapitata vicino a un casolare nell'ex area Cnr di Scandicci (Firenze): le FdO indagano sull’omicidio ... virgilio.it
Orrore in Italia, trovata donna decapitata a Scandicci: scientifica sul postoGiallo nel cuore di Scandicci, dove un mercoledì mattina di apparente normalità si è trasformato in una scena del crimine che tiene l'intera comunità con il ... thesocialpost.it
SCANDICCI (FIRENZE) – Aveva 44 anni ed era tedesca, senza fissa dimora, la donna trovata decapitata a Scandicci. Il corpo smembrato. Non solo uccisa, ma anche un tentativo di distruzione per occultarla meglio. Da chiarire se sia stata assassinata altrove, facebook
Donna decapitata trovata in un casolare a Scandicci x.com