Donna trovata decapitata nel casolare a Scandicci | identificata la vittima un cane vegliava sul corpo

Una donna di 44 anni, di origine tedesca e senza dimora stabile, è stata trovata decapitata in un casolare abbandonato a Scandicci. La causa della morte sembra essere un gesto violento, probabilmente legato a una lite o a un episodio di follia. Sul posto, un cane si prese cura del corpo senza vita, attirando l’attenzione degli investigatori. La vittima era conosciuta in zona, ma ancora non si conoscono i motivi di questa tragica fine. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

