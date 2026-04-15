Mara Maionchi, produttrice discografica e personaggio televisivo, si avvicina al suo 85° compleanno, che si celebrerà il 22 aprile. In un’intervista, ha ricordato alcuni momenti della sua carriera, tra cui un episodio con l’ex giudice di un talent show e il rapporto con artisti come Tiziano Ferro. La Maionchi ha condiviso alcuni dettagli sulla sua vita professionale e personale, mantenendo il suo stile diretto e spontaneo.

Mara Maionchi si prepara a spegnere 85 candeline il prossimo 22 aprile e lo fa con la stessa energia irriverente e autentica che l’ha resa uno dei volti più amati della televisione italiana. In una lunga intervista concessa a Vanity Fair, la storica produttrice discografica si è raccontata senza filtri, aprendo le porte della sua vita privata e professionale tra aneddoti, ricordi e riflessioni sulla vecchiaia. Sempre attiva nel mondo dello spettacolo, Mara Maionchi è attualmente impegnata nel nuovo programma Buy It Now – Mai più senza, in arrivo sul Nove, confermando ancora una volta di non avere alcuna intenzione di rallentare. Il lavoro come motore di vita.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Dalle “cinghiate” a Pappalardo a Tiziano Ferro: Mara Maionchi si confessa

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