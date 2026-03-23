Lei è senza dubbio una delle attrici più amate di Hollywood, legata indissolubilmente al ruolo di Andy interpretato nell’iconica pellicola Il Diavolo Veste Prada: si tratta naturalmente di Anne Hathaway, attrice capace di restare sempre al centro della scena, tra cinema, moda e quel fascino effortless che la rende irresistibile. Negli ultimi giorni il suo nome è tornato a circolare con insistenza, complice un ritorno a Milano che non sembra affatto casuale. Tra avvistamenti discreti e look impeccabili, tutto sembra collegarsi a uno degli eventi più attesi degli ultimi anni ovvero l’arrivo nelle sale dell’attesissimo sequel Il Diavolo Veste Prada 2 dove i fan del film ritroveranno i personaggi più amati della saga fashion. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anne Hathaway a Milano dopo gli Oscar, l’evento sorpresa prima de Il Diavolo Veste Prada 2

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