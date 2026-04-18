In Cattedrale la presentazione de L’altro luogo di Fabio Bavetta tra letteratura e riflessione sul tempo

A Palermo si è tenuta una presentazione letteraria nella Cattedrale, durante la quale è stato presentato il libro

Palermo torna a essere luogo di incontro e riflessione culturale grazie alla manifestazione “La via dei librai 2026”, che ha animato il cuore del centro storico con eventi dedicati al libro e alla lettura. Tra questi, particolarmente significativa la presentazione del romanzo “L’altro luogo” di.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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