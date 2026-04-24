Buen Camino arriva su Netflix il 29 aprile sulla piattaforma anche tutta la filmografia di Checco Zalone
Buen Camino di Checco Zalone arriva su Netflix il 29 aprile. Oltre all'ultimo successo di incassi del comico pugliese, in piattaforma ci sarà anche tutta la sua filmografia.🔗 Leggi su Fanpage.it
BUEN CAMINO ha un enorme PROBLEMA: il nuovo film di Checco Zalone non è un film
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avete presente Gennaro Nunziante Regista Pugliese. Partito da una tv locale. Autore, sceneggiatore, regista. Il vero architetto del fenomeno Checco Zalone. Ultimo film: Buen Camino, quasi 80 milioni di euro. visione + costruzione + territorio + tocco magico facebook