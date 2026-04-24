Che brava gente | ecco il nuovo singolo dei Pastellesse Sound Group

“Che brava gente” è il nuovo singolo dei Pastellesse Sound Group “I bottari di Macerata Campania”, un brano destinato a lasciare il segno e a far parlare di sé.Il testo, scritto da Donato Capuano che insieme a Vittorio Angelo Iodice Magliacano ne firma anche la musica, riflette lo stile autentico.🔗 Leggi su Casertanews.it

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