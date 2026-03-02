Pastellesse Sound Group a Music Emotion con la proiezione del videoclip Pe’ tutt’ e nisciuno

Il 5 marzo a Seriate, in provincia di Bergamo, si terrà la proiezione del videoclip ufficiale di “Pe’ tutt’ e nisciuno” dei Pastellesse Sound Group, noti come “I bottari di Macerata Campania”. La presentazione si svolgerà durante l’evento “Music Emotion”, che vedrà la diffusione del video musicale nel luogo scelto. La proiezione rappresenta una delle attività previste dalla manifestazione.

Esce Lùce argiénto, il brano di Pastellesse Sound GroupMUSICA. Esce Lùce argiénto, il brano di Pastellesse Sound Group – i bottari di Macerata Campania – dedicato alla Madonna e a Papa Francesco. Pastellesse Sound Group – il gruppo dei bottari di ... laprovinciaonline.info