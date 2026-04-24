Il nuovo film di Baltasar Kormákur è stato recentemente oggetto di recensione, con particolare attenzione alle performance degli attori principali e alle scelte stilistiche del regista. La pellicola, ambientata in una location suggestiva, ha suscitato commenti critici per la sua struttura narrativa e per il modo in cui utilizza le immagini per attirare l’attenzione. La produzione sembra concentrata più sulle visualizzazioni che sulla capacità di coinvolgere realmente lo spettatore.

Baltasar Kormákur esalta la suggestiva location, dimenticando però il resto: un'opera che punta solo alle visualizzazioni facili, modellata su formule standard che nulla hanno a che vedere con il verbo 'intrattenere'. Su Netflix. Dopo mezz'ora, il film sembra non andare né avanti né indietro. Intuiamo lo schema, capiamo e prevediamo già tutto, ma Apex, diretto dall'esperto e apprezzabile Baltasar Kormákur (!), sembra incapace di reggere il peso di una scrittura - Jeremy Robbins - vacua, indecisa e sterile. L'abbiamo scritto molte volte, lo ripetiamo anche in questa occasione: possibile che questo sia il massimo...🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Apex, recensione: Charlize Theron vs. Taron Egerton? Un vacuo “film contenuto”

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