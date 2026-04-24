Nella quarta giornata del girone di Champions League, l’A.N. Brescia ha subito una sconfitta pesante in trasferta contro una squadra di alto livello, con il punteggio di 17-6. La partita si è disputata in Spagna e ha visto la squadra ospite affrontare un avversario molto più forte sul campo. Nonostante il risultato difficile, ci sono segnali che la squadra possa tentare di recuperare nelle prossime partite.

Netta sconfitta dell’A.N. Brescia a Barcellona nel match valevole per la quarta giornata del girone A del Quarter Final Stage di Champions League: 17-6 il punteggio finale a favore dei catalani che conservano la testa della classifica a punteggio pieno e, soprattutto, centrano con due turni di anticipo il pass per la Final Four di Malta. Per i lombardi resta ancora qualche chance, grazie alla vittoria di misura dell’Olympiacos sul Novi Beograd: gli ellenici dovranno presentarsi a Mompiano il 13 maggio per una gara a questo punto decisiva. Le tre formazioni sono raccolte in tre lunghezze e i ragazzi di Bovo proveranno a qualificarsi fino all’ultimo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Champions League. Batosta per Brescia a Barcellona: 17-6. Ma può sperare...

Barcelona vs Newcastle — Champions League Knockout Battle Begins Tonight

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