Champions League | l’AN Brescia vola a Barcellona per continuare a stupire

Da oasport.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella quarta giornata del girone A della Champions League, l’AN Brescia si prepara a affrontare in trasferta il Barceloneta. La partita è in programma domani alle 20:30. La squadra italiana cerca di mantenere il ritmo e continuare a ottenere risultati positivi, mentre la capolista a punteggio pieno si prepara ad affrontare l’incontro. La sfida si svolgerà in Spagna, presso la piscina del team catalano.

Nell’incontro valevole per la quarta giornata del girone A dello Stage Group di Champions League l’AN Brescia affronta in trasferta, fischio d’inizio previsto domani alle 20:30, il Barceloneta, capolista a punteggio pieno. I lombardi, con la forza dei nervi distesi di chi non ha nulla da perdere, si presentano al prestigioso appuntamento in terra catalana con la voglia di continuare a stupire e ad alimentare le residue speranze di accesso alla Final Four. I leoni hanno già centrato il loro obiettivo stagionale con l’accesso al Quarter Final Stage, ma se è vero che l’appetito vien mangiando pare lecito attendersi che gli ospiti entrino in acqua con il coltello tra i denti, consapevoli del fatto che l’eventuale blitz in Spagna consentirebbe loro la possibilità di giocarsi il tutto per tutto nelle ultime due uscite.🔗 Leggi su Oasport.it

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