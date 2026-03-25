Confindustria | Pil in frenata nel 2026 La crisi mediorientale pesa su energia e consumi

L’economia mondiale e europea si prepara a un 2026 caratterizzato da una crescita debole, con il prodotto interno lordo che dovrebbe rallentare rispetto agli anni precedenti. La crisi mediorientale influisce sui mercati dell’energia e sui livelli di consumo, contribuendo a questa fase di incertezza economica. Tra le preoccupazioni principali ci sono l’instabilità del mercato energetico e le ripercussioni sui settori industriali più esposti.

L’economia mondiale ed europea si trova ad affrontare un 2026 di estrema fragilità. Secondo l’ultimo rapporto del Centro Studi Confindustria, il fragile equilibrio post-2025 è stato spezzato dallo scoppio del conflitto in Iran il 28 febbraio, un evento che si è innestato su un quadro già deteriorato dalla guerra commerciale a colpi di dazi tra Stati Uniti e Cina. L’onda d’urto del conflitto in Iran. La guerra nel Golfo Persico non è solo una crisi regionale: l’Iran, dodicesima economia emergente e potenza militare di rilievo, controlla snodi vitali come lo Stretto di Hormuz. Lo scenario “baseline” ipotizza un conflitto breve (fino a fine marzo), ma gli impatti sono già visibili: il Brent è balzato a 78 dollari e il gas in Europa a 41 euromwh. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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