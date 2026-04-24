Cézanne rubato a Parma | svelata la bufala su Zelensky e il quadro

Circa un mese fa, su Facebook è circolato un video che mostrava Zelensky con un quadro rubato a Parma, alimentando sospetti di una connessione tra il leader ucraino e il furto. Tuttavia, l'analisi degli esperti ha evidenziato che il video risale a gennaio, mentre il furto è avvenuto a marzo, dimostrando che si tratta di una manipolazione digitale e non di un collegamento reale tra le due vicende.

? Cosa sapere Video manipolato su Facebook accusa Zelensky di possedere il quadro rubato a Parma.. Discrepanza temporale tra il furto di marzo e il video di gennaio smentisce la notizia.. Un video manipolato sta circolando su Facebook sostenendo che il dipinto di Paul Cézanne rubato a Parma sia stato individuato nell’ufficio di Zelensky durante una diretta, ma le date confermano la falsità del contenuto. La narrazione digitale cerca di collegare un furto avvenuto alla Fondazione Magnani Rocca con immagini del leader ucraino, utilizzando una grafica che imita quella della testata giornalistica ha fretta per ingannare gli utenti. Il meccanismo dietro l’inganno digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cézanne rubato a Parma: svelata la bufala su Zelensky e il quadro Notizie correlate La bufala del quadro di Cézanne rubato a Parma che appare in un video di ZelenskyCircola un filmato, realizzato imitando la grafica della BBC, che sostiene il ritrovamento di un quadro di Cézanne all’interno dell’ufficio del... Parma, rubato un quadro di Renoir alla Fondazione Magnani Rocca: sparisce “Les Poissons” da milioni di euroUn importante furto d’arte è stato scoperto a Parma: il dipinto “Les Poissons” del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir è stato rubato dalla... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: La bufala del quadro di Cézanne rubato a Parma che appare in un video di Zelensky; No, la BBC non ha diffuso la (falsa) notizia che un quadro rubato di Cézanne è stato trovato nell’ufficio di Zelensky. La bufala del quadro di Cézanne rubato a Parma che appare in un video di ZelenskyUn filmato manipolato sfrutta il logo della BBC per sostenere il ritrovamento dell'opera sottratta alla Fondazione Magnani Rocca L'articolo La bufala del quadro di Cézanne rubato a Parma che appare in ... msn.com Video. Furto d'arte in museo italiano, rubati quadri da milioni di euroLa polizia italiana ha confermato che quattro ladri hanno rubato quadri di Cézanne, Matisse e Renoir da un museo vicino a Parma una settimana fa. Le opere valgono milioni e il colpo è durato meno di ... it.euronews.com Un quadro di Cézanne rubato in Italia è stato trovato nell'ufficio di Zelensky No. Il video che circola online usa loghi della BBC ma è un montaggio digitale. Inoltre, le immagini originali del presidente ucraino risalgono a gennaio 2026, mesi prima che il furto a - facebook.com facebook La bufala del quadro di Cézanne rubato a Parma che appare in un video di Zelensky x.com