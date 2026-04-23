La bufala del quadro di Cézanne rubato a Parma che appare in un video di Zelensky

Da alcuni giorni circola un video che riprende un’immagine simile a quella di un notiziario, attribuendo al presidente ucraino l’atto di mostrare un quadro di Cézanne. Il filmato, realizzato con una grafica che richiama quella della BBC, indica che il quadro sarebbe stato ritrovato nell’ufficio del leader ucraino. Non ci sono conferme ufficiali sull’autenticità del contenuto né sull’effettivo possesso di un’opera di Cézanne da parte del presidente ucraino.

Circola un filmato, realizzato imitando la grafica della BBC, che sostiene il ritrovamento di un quadro di Cézanne all’interno dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Si tratta di una notizia falsa, in quanto il video risulta essere una manipolazione digitale. Per chi ha fretta. La BBC non ha mai realizzato né trasmesso il servizio.. Il video originale di Zelensky risale al 19 gennaio 2026, mentre il furto dell’opera è avvenuto a fine marzo 2026.. Il quadro di Cézanne è stato aggiunto artificialmente alle spalle del presidente ucraino tramite editing video.. Il contesto. Il furto citato nel video è realmente accaduto nel mese di marzo 2026.🔗 Leggi su Open.online

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