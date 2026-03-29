Parma rubato un quadro di Renoir alla Fondazione Magnani Rocca | sparisce Les Poissons da milioni di euro

A Parma è stato segnalato un furto alla Fondazione Magnani-Rocca di Mamiano di Traversetolo, dove è stato sottratto il quadro “Les Poissons” di Pierre-Auguste Renoir. Il dipinto, valutato milioni di euro, è scomparso durante un episodio ancora da chiarire. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e stanno controllando le telecamere di sorveglianza presenti nella struttura.

Un importante furto d’arte è stato scoperto a Parma: il dipinto “Les Poissons” del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir è stato rubato dalla Fondazione Magnani-Rocca di Mamiano di Traversetolo. La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa Ansa e ha subito attirato l’attenzione del mondo culturale italiano. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri si sarebbero introdotti all’interno di Villa Magnani nei giorni scorsi riuscendo a sottrarre il quadro senza essere fermati. L’opera ha un valore stimato di diversi milioni di euro. Le indagini sono attualmente in corso e sono seguite dai carabinieri. Il quadro rubato è un olio su tela realizzato nel 1917, durante la fase finale della carriera dell’artista francese. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Parma, rubato un quadro di Renoir alla Fondazione Magnani Rocca: sparisce “Les Poissons” da milioni di euro Articoli correlati Leggi anche: Renoir rubato dalla fondazione Magnani Rocca: ‘Les Poissons’ vale milioni di euro Rubato il quadro Les poissons di Renoir da Villa Magnani: vale milioni di euroIl quadro Les Poissons del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir è stato rubato nei giorni scorsi dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di... Una raccolta di contenuti su Fondazione Magnani Rocca Temi più discussi: Quadro di Renoir rubato da Villa Magnani. Il furto dell'opera da milioni di euro; Cos’è South Pars, la mega raffineria iraniana che lanciò gli scioperi repressi dai pasdaran; Trump: Alleati codardi. Altri marines verso Hormuz, ma apre a una de-escalation; Referendum, Fico: se vince il No governo a casa. Cafiero: il fascismo può tornare. Rubato un dipinto di Renoir nel parmense: «Les Poissons» era conservato alla Fondazione Magnani Rocca«Les Poissons» di Pierre-Auguste Renoir è stato rubato da un gruppo di ladri alla Fondazione Magnani Rocca, situata a Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma. L’opera, un olio su tela realizzat ... ilgiornaledellarte.com Parma, rubato un quadro di Renoir dalla fondazione Magnani RoccaSi tratta dell’opera Les Poissons, dipinta intorno al 1917 dal pittore impressionista. Il furto è avvenuto a Mamiano di Traversetolo (Parma) nei giorni scorsi ... bologna.repubblica.it Un quadro del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir, 'Les Poissons', realizzato intorno al 1917, è stato rubato dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo (Parma). Il dipinto olio su tela, del valore di diversi milioni, è una delle rare oper - facebook.com facebook Rubato un quadro di Renoir dalla Fondazione Magnani Rocca: il furto nella casa-museo che ospita i giganti dell’arte x.com