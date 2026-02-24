Grazie alle tante campanelle di Natale acquistate donati 129mila euro alla Pediatria da Conad Adriatico

Il grande numero di campanelle di Natale vendute ha permesso a Conad Adriatico di raccogliere 129mila euro per la Pediatria dell’ospedale Santo Spirito di Pescara. La donazione deriva dall’iniziativa “Facciamo sentire il nostro amore”, lanciata durante le festività per sensibilizzare i clienti. Le vendite hanno coinvolto molte persone, che hanno contribuito con le loro donazioni. La somma raccolta verrà utilizzata per migliorare le strutture e i servizi pediatrici dell’ospedale.

Donati 129mila euro da Conad Adriatico all’ospedale Santo Spirito di Pescara grazie all’iniziativa “Facciamo sentire il nostro amore” promossa durante il periodo natalizio. Un sentito grazie quello rivolto da Michitelli a Conad Adriatico. “La collaborazione tra sistema sanitario e realtà del territorio rappresenta un valore aggiunto per la nostra azienda. Donazioni come questa – ha sottolineato - ci consentono di investire in tecnologie innovative, rafforzando la qualità dell’assistenza e garantendo ai nostri piccoli pazienti percorsi di cura sempre più adeguati e sicuri”. “Le risorse raccolte permetteranno un significativo rinnovamento del parco tecnologico del reparto – ha spiegato Tumini -. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Donati mille euro alla Fondazione Faro per l'oncologia di Pontedera grazie alla lotteria di NataleQuesta mattina, alla Fondazione Faro di Pontedera, sono stati consegnati mille euro raccolti con la lotteria di Natale 2025. Il bel gesto dei clienti Conad, raccolti 225 mila euro da donare alla Pediatria dell’ospedale “Infermi”I clienti Conad della Romagna hanno donato 225 mila euro alla Pediatria dell’ospedale “Infermi” di Rimini.