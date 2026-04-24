Cesena l’escalation degli infortuni Il centrocampo il più tartassato

A Cesena si registra un aumento degli infortuni nel calcio, con particolare attenzione al centrocampo. Sabato scorso, durante una partita a Palermo, un giocatore ha subito un infortunio che si è concluso con un intervento chirurgico per una frattura alla vertebra cervicale. L’intervento è stato eseguito mercoledì e il calciatore dovrà restare fuori anche nelle prime gare della nuova stagione.

La stagione di Jonathan Klinsmann è finita sabato scorso al minuto 94 della sfida di Palermo. Operato mercoledì per stabilizzare la frattura alla vertebra cervicale salterà anche la prima parte del prossimo campionato. Incerti i tempi di recupero, indicati intorno ai sei mesi. Si interrompe, quindi, a tre giornate dalla fine la striscia di 35 presenze consecutive del portiere statunitense, unico della rosa, fino a quel momento, sempre in campo e mai sostituito. Il suo nome ora affianca quello del giovane Filippo Bertaccini, fermo ai box da fine febbraio, quando è stato operato per la rimozione di una neoformazione cerebrale. L’infortunio di Klinsmann va ad ingrossare anche la lista stagionale degli stop per guai fisici, un’annata comunque nemmeno troppo nera, ma con il centrocampo in testa come reparto più tartassato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cesena, l’escalation degli infortuni. Il centrocampo il più tartassato Notizie correlate Leggi anche: Il Liverpool tartassato dagli infortuni, eppure Slot era stato preso anche per non ripetere i record negativi di Klopp Infortuni sul lavoro, a Forlì-Cesena il 2026 parte con un +17,5%. La Cgil: "Servono più controlli e prevenzione""Il 2025 si era chiuso con Forlì-Cesena tra le province con i dati più critici sugli infortuni e il 2026 purtroppo è iniziato nel peggiore dei modi",... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Cesena, maxi Daspo contro gli ultras del Catanzaro: 34 provvedimenti dopo gli scontri pre partita; Cesena, l’escalation degli infortuni. Il centrocampo il più tartassato; 25 aprile a Cesena, lega contro il comune: Manifesto ignobile e violento; DIRETTA | Palermo Cesena (risultato finale 2-0): doppio Pohjanpalo! (Serie B, 18 aprile 2026). Cesena, l’escalation degli infortuni. Il centrocampo il più tartassatoLa stagione di Jonathan Klinsmann è finita sabato scorso al minuto 94 della sfida di Palermo. Operato mercoledì per stabilizzare la frattura alla vertebra cervicale salterà anche la prima parte del pr ... sport.quotidiano.net Guida alla 36ª giornata di #SerieB. #Palermo in casa #Reggiana. Chiude la #Samp a #Cesena x.com RE-CALL Tommasini e Liguori sono a Cesena a curarsi, ma domenica Barilari dovrebbe recuperarli: servono i loro gol Scopri i dettagli https://www.lattacco.it/it/sport/23-calcio/51381-tommasini-e-liguori-sono-a-cesena-a-curarsi-ma-domenica-barilari-d - facebook.com facebook