il liverpool tartassato dagli infortuni eppure slot era stato preso anche per non ripetere i record negativi di klopp

Il Liverpool affronta una fase difficile a causa di numerosi infortuni. Alla vigilia della partita contro il Nottingham Forest, Wirtz si è fermato per un problema alla schiena. L’allenatore ha deciso di far riposare il giocatore, puntando su Jones per il centrocampo. La squadra si prepara a una sfida complicata senza alcuni titolari disponibili.

Athletic: la prima stagione è andata bene, la seconda decisamente no. Lo scorso anno, il tecnico diceva che gli infortunati non era questione di fortuna ma ora ne ha tanti anche lui Alla vigilia della sfida con il Nottingham Forest, Wirtz ha accusato un problema alla schiena. Slot ha scelto di non rischiarlo, inserendo Jones a centrocampo. Il tedesco si è aggiunto a una lunga lista di infortunati, evidenziata anche da una panchina composta in gran parte da riserve e giovani. Migliorare la condizione dei giocatori era stato determinante per il trionfo in Premier League della scorsa stagione. È uno degli aspetti del lavoro di Slot al Feyenoord che aveva convinto il Liverpool a sceglierlo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Arne Slot fa arrabbiare i tifosi del Liverpool con un sottile colpo a Jurgen Klopp