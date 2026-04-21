Gli aquiloni il mare le saline | a Cervia torna Artevento

Questa mattina a Cervia è stata presentata la 46ª edizione del Festival Internazionale dell’Aquilone, chiamato Artevento. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà appassionati provenienti da diversi paesi. Oltre agli aquiloni, saranno protagonisti il mare e le saline, ambientazioni caratteristiche dell’evento. La festa si terrà in diverse location della città e durerà diversi giorni.

Cervia, 21 aprile 2026 – Presentata questa mattina la 46° edizione del Festival Internazionale dell’Aquilone, Artevento. Dal 23 aprile al 3 maggio sulla spiaggia di Pinarella tra le saline, la pineta e il mare oltre 200 artisti invitati provenienti da più di 50 Paesi dei 5 continenti, a cui si aggiungono 2.000 partecipanti spontanei internazionali che faranno volare i loro aquiloni dedicati al claim di questa edizione “ Fratello vento ”. Un filo conduttore per celebrare il connubio tra arte e natura attraverso 4 temi interconnessi: gli 800 anni dalla morte di San Francesco, i 100 anni dal Nobel per la letteratura alla poetessa Grazia Deledda, il 40° anniversario del gemellaggio tra la Regione Emilia-Romagna e la Prefettura di Ibaraki in Giappone, e il sodalizio tra Artevento e Circo Contemporaneo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli aquiloni, il mare, le saline: a Cervia torna Artevento Notizie correlate ARTEVENTO Cervia torna con la 46ª edizione: il festival degli aquiloni celebra il dialogo tra arte e naturaCervia si prepara ad accogliere la 46ª edizione di ARTEVENTO, il festival internazionale dell’aquilone più longevo al mondo, che anche nel 2026... Leggi anche: Anche gli aquiloni di "Artevento" per il lungo weekend dedicato alla Festa del Mare Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Artevento: a Cervia il Festival Internazionale degli Aquiloni; Anche gli aquiloni di Artevento per il lungo weekend dedicato alla Festa del Mare; A CERVIA AQUILONI DA TUTTO IL MONDO; Pronto a far volare un aquilone? Partecipa ad Artevento, il festival degli Aquiloni sulle spiagge di Cervia. Cervia, il festival degli Aquiloni torna dal 23 aprile al 3 maggio VIDEODopo la preview del weekend di Pasqua, è ora tutto pronto per l’inizio ufficiale di Artevento – Festival Internazionale dell’Aquilone, in programma ... corriereromagna.it A CERVIA AQUILONIArtevento – Festival Internazionale dell’Aquilone – il più longevo festival internazionale del mondo dedicato all’aquilone - torna a Cervia con una formula rinnovata per una 46ma edizione ancora piuÌ? ... 9colonne.it San Mauro Pascoli, studenti del Tonino Guerra di Cervia vincono il Concorso Studente CheftoChef 2026 facebook