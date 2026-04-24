Nelle zone di Cerenova e Campo di Mare si sono verificati recenti episodi di vandalismo al Parco Vannini e furti nell’area ferroviaria di Marina di Cerveteri. La situazione ha portato il Consiglio locale a chiedere un aumento della presenza delle forze dell’ordine attraverso pattugliamenti più frequenti, per cercare di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e alle proprietà pubbliche.

? Cosa sapere Vandalismo al Parco Vannini e furti all'area ferroviaria Marina di Cerveteri.. Il Consiglio di Cerenova e Campo di Mare chiede pattugliamenti più frequenti.. Il Consiglio Cittadino di Cerenova e Campo di Mare ha sollecitato un immediato potenziamento della vigilanza dopo una serie di episodi di vandalismo al Parco Vannini e furti avvenuti presso la stazione Marina di Cerveteri. La tensione sociale nelle zone di Cerenova e Campo di Mare è salita drasticamente a causa di un’escalation di criminalità che sta colpendo il tessuto quotidiano dei residenti. Gli ultimi mesi hanno un incremento preoccupante di atti di degrado e violenza gratuita, con particolare riferimento alle strutture pubbliche del Parco Vannini, luogo di aggregazione fondamentale per la comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cerenova e Campo di Mare: tra vandali e furti scatta l’allarme sicurezza

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