Picchia e tenta di strangolare la compagna figlio 13enne interviene e lo manda in ospedale

Un uomo ha aggredito la propria compagna e ha tentato di strangolarla. Il figlio di 13 anni, presente durante l’accaduto, è intervenuto e ha allertato i soccorsi, portando il padre in ospedale. La madre ha spiegato di aver chiesto al figlio di scappare perché temeva per la propria sicurezza, ma ha anche riferito che la situazione era sempre rimasta sotto controllo.

"Gli avevo detto di scappare perché avevo paura che si facesse male ma ha avuto la situazione sempre sotto controllo", ha spiegato la madre del ragazzino di 13 anni raccontando il provvidenziale intervento dell'adolescente per salvarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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