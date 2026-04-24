C' era una volta l' Inter che sul più bello crolla Poi è arrivato Chivu

L’Inter, una squadra che sembrava avere tutto sotto controllo, ha subito un improvviso crollo durante una recente partita. Dopo un inizio promettente, i nerazzurri hanno subito un drastico calo di prestazioni, mettendo in discussione le loro possibilità di successo. In questo contesto, è entrato in scena un nuovo allenatore, considerato da alcuni una scommessa, che ha iniziato a lavorare per ricostruire la fiducia e i meccanismi della squadra.

Soltanto un anno fa, l’Inter che si era presentata alla primavera con la possibilità di una clamorosa doppietta scudetto e Champions League avrebbe scoperto le sue fragilità chiudendo con nessun trofeo una stagione che aveva dominato sia in Italia che in Europa. Era un gruppo stanco e sfiduciato per il tricolore lasciato al Napoli dopo il pareggio con la Lazio nell’assurda notte di San Siro, quando per l’ennesima volta nella stagione (era già capitato con Genoa, Juve, Bologna e Parma) i nerazzurri si erano fatti rimontare da situazioni di vantaggio sprecando l’ennesima occasione, come già era successo due anni prima a vantaggio del Milan.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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