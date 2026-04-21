Il Comus interruptus si ferma ancora una volta nel momento decisivo. La squadra guidata da Fabregas si arresta prima di completare l’azione, ripetendo un episodio già visto in campionato. La squadra ha avuto diverse occasioni per passare avanti, ma si è fermata prima di riuscirci, lasciando così spazio agli avversari. La partita si conclude senza un risultato definitivo, mantenendo aperta la possibilità di sviluppi futuri.

È il Comus interruptus. Ancora una volta la squadra di Fabregas si ferma sul più bello. Come in campionato, anche in Coppa Italia. In campionato il Como si è fermato quando ha visto il traguardo Champions League a portata di mano. In Coppa Italia, questa sera a San Siro, è andato avanti 2-0 e poi ha preso tre pere dall’Inter che ha rimontato e ha conquistato la finale. Chivu va in finale e può fare il doblete con l’Inter. Per il Como una delusione, almeno a giudicare dalle facce dei calciatori. Non sappiamo se la dirigenza la pensi allo stesso modo. Perché il Como, a detta dei dirigenti, non è mai stato interessato all’Europa. Vedremo che cosa accadrà.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Comus interruptus, ancora una volta si ferma sul più bello

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