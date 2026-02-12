Boccia | Le Br? Nordio non riuscirà a riscrivere storia spostano l' attenzione dai veri problemi – Il video

Boccia attacca il ministro Nordio sulla questione delle Br. “Non le riuscirà di riscrivere la storia”, dice, e aggiunge che il ministro sposta l’attenzione dai problemi reali. Boccia ricorda che parole come quelle di Nordio sono “folli” e irresponsabili, e che non cambieranno il passato di quegli anni. La polemica si accende nel bel mezzo di un dibattito acceso su come affrontare le pagine più dure della nostra storia recente.

(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2026 "Non le riuscirà di riscrivere la storia, Ministro Nordio. Ha mai sentito Berlinguer e altri dire quelle parole folli che lei oggi sta addebitando a pezzi di storia del nostro Paese? Le sue parole, Ministro Nordio, si confermano gravi e irresponsabili. Lei ha evocato le Brigate Rosse come se il nostro Paese stesse ancora in quelle condizioni. Noi respingiamo con fermezza qualsiasi accostamento. Tra il dissenso democratico e il fiancheggiamento della violenza, signor Ministro, c'è un terreno che non appartiene alla cultura costituzionale della Repubblica ed è per questo che voi volete cambiarla quella Costituzione.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Boccia Br

Il ministro Nordio ricorda che anche le Br sono nate con violenze di piazza e si diceva che erano “compagni che sbagliano”.

A Parma è stato istituito il Coordinamento contro le Zone Rosse, in risposta alle recenti ordinanze del Prefetto che hanno limitato alcune aree cittadine come il Parco Ducale e l’area vicino alla stazione ferroviaria.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Boccia: Le Br Nordio non riuscirà a riscrivere storia, spostano l'attenzione dai veri problemi

Ultime notizie su Boccia Br

Argomenti discussi: Dl sicurezza approvato. Meloni: Non capisco doppiopesismo magistratura. Nordio: evitare ritorno Br; Dl sicurezza, Nordio: Vogliamo evitare il ritorno delle Br. E Salvini rilancia: Porteremo la cauzione in Parlamento; Nordio evoca Br: Evitare ritorno. Opposizioni: ‘Irresponsabile’; Meloni esulta per il Decreto Sicurezza in tv, Nordio evoca le Brigate Rosse.

Boccia: Le Br? Nordio non riuscirà a riscrivere storia, spostano l'attenzione dai veri problemiNon le riuscirà di riscrivere la storia, Ministro Nordio. Ha mai sentito Berlinguer e altri dire quelle parole folli che lei oggi sta addebitando a pezzi di storia del nostro Paese? Le sue parole, Mi ... ilgiornale.it

Referendum: Boccia, 'destra nervosa, irresponsabile evocare Br'Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Al ministro Nordio non riuscirà di riuscirà di riscrivere la storia, non gli riuscirà. Hanno mai sentito Berlinguer o Lama pronunciare le parole folli che oggi il ministro ... iltempo.it

Secondo una rilevazione effettuata dall'istituto Ixe, a gennaio i contrari alla riforma Nordio sono vicini al 49,9%. Il Governo boccia gli emendamenti delle opposizioni per far votare i studenti e lavoratori da remoto. Il sottosegretario Ferro: «Non ci sono i tempi tec - facebook.com facebook