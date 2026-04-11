Centri estivi aperte le iscrizioni | come fare domanda e quando è il click day

Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi e le attività educative dell’estate 2026 organizzate dal Comune di Bologna. L’offerta comprende 110 sedi distribuite sul territorio, con un incremento dei posti disponibili per bambini tra i 3 e i 6 anni. Le famiglie interessate possono presentare domanda seguendo le procedure stabilite, con una data specifica per il “click day”. Le attività si svolgeranno da giugno a settembre, durante il periodo di chiusura delle scuole.

È tutto pronto per i centri estivi e le attività educative per l'estate 2026. Il Comune di Bologna ha messo a punto l'offerta rivolta alle famiglie per il periodo di scuole chiuse da giugno a settembre: 110 sedi di centri estivi, con il potenziamento del numero dei posti per la fascia 3-6 e dei. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Bologna, tutto pronto per le preiscrizioni ai centri estivi: «Aumentati i posti disponibili e le sedi» x.com

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