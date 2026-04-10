Centri Estivi CSI | sono aperte le iscrizioni

Sono iniziate le iscrizioni per i Centri Estivi organizzati dal CSI ad Arezzo. Le strutture sono pronte ad accogliere i partecipanti durante la stagione estiva, offrendo attività dedicate ai bambini e ai ragazzi. Le iscrizioni possono essere effettuate presso le sedi del centro o tramite i canali ufficiali indicati sul sito web. Le date di apertura e chiusura dei centri sono state comunicate e si riferiscono alla prossima estate.

Arezzo, 10 aprile 2026 – Centri Estivi CSI: A perte le iscrizioni al centro estivo del CSI Arezzo! Estate CSI: dove le avventure estive diventano opportunità di crescita e divertimento! Sono aperte le preiscrizioni al centro estivo del Centro Sportivo Italiano di Arezzo, già la possibilità di iscriversi. Dopo il successo delle attività invernali e pasquali, l’Area Educativa del Comitato di Arezzo del Centro Sportivo Italiano si prepara a illuminare l’estate. A partire dal termine delle scuole nel mese di giugno, i piccoli dai 2 anni in su avranno l’opportunità di immergersi nell’entusiasmante mondo di “EstateCircus”, i nuovi centri estivi ospitati al San Domenico Village, casa del CSI. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centri Estivi CSI: sono aperte le iscrizioni Aperte le iscrizioni ai centri estivi per i ragazzi dai 3 ai 14 anniSono aperte le iscrizioni ai centri estivi comunali per i mesi di luglio e agosto, dedicati a bambine e bambini, ragazze e ragazzi di età compresa... Leggi anche: Centri estivi, al via le iscrizioni a Bibbiena Argomenti più discussi: Centri Estivi CSI: sono aperte le iscrizioni; CSI Teramo, al via tre corsi di formazione. Centri Estivi CSI: sono aperte le iscrizioniA partire dal termine delle scuole nel mese di giugno, i piccoli dai 2 anni in su avranno l’opportunità di immergersi nell’entusiasmante mondo di EstateCircus, i nuovi centri estivi ospitati al San ... lanazione.it Bonus centri estivi, quando verrà erogato e a chi spetterà nel 2026Il bonus centri estivi 2026 è un sostegno significativo per le famiglie italiane, in particolare per quelle con figli in età scolare. finanza.com CENTRI ESTIVI 2026 Sul sito dell’Unione sono disponibili informazioni e aggiornamenti per le iscrizioni ai: centri estivi dei nidi comunali, della scuola dell’infanzia comunale di San Giorgio di Piano e della scuola dell’infanzia comunale e statale di S - facebook.com facebook