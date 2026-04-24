Centri di Raccolta Arechi e Fratte Salerno Pulita avvisa | Chiusi il 25 aprile e il 1° maggio

Salerno Pulita ha comunicato che i Centri di Raccolta di Arechi e Fratte resteranno chiusi il 25 aprile e il 1° maggio, in coincidenza con le festività nazionali. La chiusura riguarda entrambi i centri situati nelle rispettive zone della città. Nessun servizio di raccolta sarà disponibile in quei giorni, e si invita la cittadinanza a pianificare di conseguenza le proprie operazioni di smaltimento dei rifiuti.

Resteranno chiusi i Centri di Raccolta Arechi e Fratte in occasione delle festività del 25 aprile e del 1° maggio. Come da calendario programmato, le attività riprenderanno regolarmente nelle giornate successive, secondo i consueti orari di apertura.La nota di Salerno PulitaScusandoci per gli.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Supermercati Coop "chiusi per scelta" il 25 aprile e il Primo MaggioDa sempre la storia del movimento cooperativo corre in parallelo con i valori delle due ricorrenze del 25 aprile, Festa della Liberazione, e del 1°... "Il 25 aprile e 1 maggio chiusi per scelta": Coop celebra la Liberazione e il lavoroDa sempre la storia del movimento cooperativo corre in parallelo con i valori delle due ricorrenze del 25 aprile, Festa della Liberazione, e del 1°... Panoramica sull’argomento Si parla di: Chiusura dei Centri di Raccolta Arechi e Fratte in occasione delle festività del 25 aprile e del 1° maggio. Roseto, rimodulati i progetti del centro di raccolta a riuso di Fonte dell’OlmoROSETO – La Giunta Comunale di Roseto degli Abruzzi ha approvato due delibere relative alle perizie di variante per la realizzazione del Centro del Riuso e Raccolta in località Fonte dell’Olmo. Un pas ... ekuonews.it Accesso preferenziale con l’app ai centri di raccolta di Piramide e StagnoniA partire dal 20 aprile 2026 entrerà in funzione un nuovo servizio digitale che consentirà agli utenti di prenotare giorno e orario per il conferimento ... cittadellaspezia.com