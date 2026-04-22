Il 25 aprile e 1 maggio chiusi per scelta | Coop celebra la Liberazione e il lavoro

Il 25 aprile e il 1° maggio i negozi Coop rimarranno chiusi, come deciso dall’azienda. La scelta si inserisce nel rispetto delle celebrazioni della Festa della Liberazione e della Festa del Lavoro, ricorrenze che per il movimento cooperativo rappresentano valori fondamentali. La decisione riguarda tutte le aperture nei punti vendita e si applica sia in occasione del giorno della Liberazione che del primo maggio.

Da sempre la storia del movimento cooperativo corre in parallelo con i valori delle due ricorrenze del 25 aprile, Festa della Liberazione, e del 1° maggio, Festa del Lavoro. Per questo, Coop Alleanza 3.0 conferma la scelta di tenere chiusa l’intera rete di vendita. Supermercati e ipercoop.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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