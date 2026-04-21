Supermercati Coop chiusi per scelta il 25 aprile e il Primo Maggio

Il 25 aprile e il 1° maggio i supermercati Coop resteranno chiusi. L'azienda ha comunicato che queste chiusure sono dovute a una scelta volontaria, in linea con i valori associati alle due ricorrenze. Questi giorni sono la Festa della Liberazione e la Festa del Lavoro, eventi che vengono celebrati con specifiche decisioni sulle aperture dei negozi. La decisione riguarda tutti i punti vendita Coop nel territorio nazionale.

Da sempre la storia del movimento cooperativo corre in parallelo con i valori delle due ricorrenze del 25 aprile, Festa della Liberazione, e del 1° maggio, Festa del Lavoro. Per questo, Coop Alleanza 3.0 conferma la scelta di tenere chiusa l’intera rete di vendita. Supermercati e ipercoop.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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