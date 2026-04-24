Celestino V torna sullo schermo | l’Abruzzo diventa set Rai d’eccezione

Le riprese del film dedicato a Celestino V si svolgono tra le montagne della Maiella e alcune abbazie storiche dell’Abruzzo. La produzione Rai ha scelto questa regione come ambientazione principale, trasformando il territorio in un set cinematografico. La lavorazione coinvolge diverse location e si concentra sulla figura del Papa eremita, con riprese che si protraggono in vari punti del territorio.

L'Aquila - Tra Maiella e abbazie storiche, al via le riprese del film dedicato al Papa eremita: un progetto che unisce cinema, identità territoriale e valorizzazione culturale L’Abruzzo si prepara a diventare nuovamente protagonista del grande schermo con un progetto firmato Rai, dedicato alla figura di Celestino V, il pontefice eremita simbolo di spiritualità e storia. Nel ruolo principale è atteso Michele Placido, chiamato a interpretare uno dei personaggi più rappresentativi della tradizione religiosa italiana. Le riprese, ormai imminenti, interesseranno alcune delle location più suggestive della regione, tra cui l’Abbazia di San Liberatore a Maiella, incastonata nel Parco Nazionale della Maiella, in provincia di Pescara.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Celestino V torna sullo schermo: l’Abruzzo diventa set Rai d’eccezione Notizie correlate L'Abbazia di San Liberatore a Maiella tra i set abruzzesi del nuovo film Rai con Michele Placido su Celestino VAnche l’Abbazia di San Liberatore a Maiella, il gioiello di Serramonacesca incastonato nel cuore del Parco nazionale della Maiella, sarà set del... Gaffe a Sanremo: "Repubblica" diventa "Repupplica" sullo schermo dell'AristonDurante la prima serata del Festival di Sanremo 2026, un clamoroso refuso grafico ha interrotto la solennità di uno dei momenti più toccanti della...