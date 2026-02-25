Gaffe a Sanremo | Repubblica diventa Repupplica sullo schermo dell' Ariston

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026, un clamoroso refuso grafico ha interrotto la solennità di uno dei momenti più toccanti della kermesse. Mentre il direttore artistico Carlo Conti accoglieva sul palco Gianna Pratesi, una donna di 105 anni che fu tra le prime a votare nel 1946, sul grande schermo dell’Ariston è apparsa la scritta "54 per cento alla Repupplica", in riferimento al risultato dello storico referendum sulla scelta tra repubblica e monarchia. L'errore ortografico, con la doppia "p" al posto della "b", ha immediatamente fatto il giro dei social, trasformando una celebrazione storica per gli 80 anni della Repubblica Italiana in un momento di ilarità e un po' di imbarazzo per la Rai. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Gaffe a Sanremo 2026: la Repubblica diventa “Repupplica”Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026, un errore di battitura ha trasformato la parola “Repubblica” in “Repupplica”.

Sanremo 2026, ‘Repubblica’ diventa ‘Repupplica’: gaffe alla celebrazione degli 80 anniDurante la cerimonia di Sanremo 2026, un errore si è verificato quando il giornalista ha chiamato ‘Repupplica’ l’evento dedicato agli 80 anni della Repubblica italiana.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Prati si prende l’Ariston: questo Sanremo sarà un festival di quartiere; Roma a Sanremo, Tommaso Paradiso: Ho la passione per le case, invidio quella di Baglioni; Fuorionda. TonyPitony ha già vinto Sanremo; Francesco Renga a Sanremo 2026 in gara con Il meglio di me.

Gaffe a Sanremo 2026: la Repubblica diventa RepupplicaGaffe nella prima serata del Festival di Sanremo 2026 con la Repubblica che è diventata Repupplica. Il fatto è avvenuto quando sul palco dell’Ariston è salita Gianna Pratesi, 105 anni il prossimo 16 ... tpi.it

Gianna Pratesi sul palco del Festival di Sanremo 2026: l’incredibile errore grafico della serataIl tributo a Gianna Pratesi, 105 anni e testimone del primo voto femminile, diventa virale per un imprevisto tecnico durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026. notizie.it

Sanremo 2026 parte con un errore clamoroso: ‘Repubblica’ diventa ‘Repupplica’ durante l’omaggio a Gianna Pratesi La Rai è stata protagonista di una gaffe che difficilmente sarà dimenticata, proprio all’inizio del Festival. Sul palco dell’Ariston è stata ospita - facebook.com facebook