Open VAR e il caso dei falli di mano | perché la Juve ha avuto il rigore e l'Inter per Pongracic no

Durante le gare Juventus-Sassuolo e Fiorentina-Inter sono stati assegnati due rigori molto discussi, uno alla Juventus per un fallo di mano e l’altro non concesso all’Inter nello stesso episodio. Un membro della Commissione Arbitrale Nazionale ha analizzato le decisioni, spiegando le motivazioni dietro le scelte dei direttori di gara e del VAR in entrambi i casi.

I due episodi molto discussi sono avvenuti durante Juventus-Sassuolo e Fiorentina-Inter. Tonolini, componente CAN, scompone le due situazioni e difende le scelte di arbitri e VAR. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Open VAR, Rocchi chiude il caso Calhanoglu, ammonito in Inter-Genoa: perché non meritava l’espulsioneIl designatore ha spento ogni polemica in trasmissione sul mancato rosso chiesto per il calciatore dell'Inter. Pongracic tira la maglia di Gila in area in Lazio-Fiorentina: per l’arbitro Sozza e il VAR non è rigoreNel primo tempo di Lazio-Fiorentina un episodio fa esplodere l'Olimpico: Pongracic trattiene Gila in area su calcio d'angolo, ma l'arbitro Sozza... Una raccolta di contenuti su Open VAR e il caso dei falli di mano... Temi più discussi: Open Var, l’Aia: Da rigore il contatto Scalvini-Frattesi, gol Krstovic regolare; Open VAR, l’audio tra gli arbitri di Inter-Atalanta sul rigore di Frattesi: Lui ha detto nulla; Simulazione Diao in Como-Roma: gli arbitri la giustificano dopo il caso Bastoni; Nel caos arbitri finisce in discussione anche Open Var: riflessioni in corso. Open Var, caso chiuso su Pongracic. Per l'AIA non è rigore: Braccio vicino al corpoA Open VAR i vertici dell'AIA hanno fatto chiarezza sugli episodi arbitrali dell'ultima giornata di Serie A. In rappresentanza dell'Associazione Italiana Arbitri, Mauro ... firenzeviola.it Perché non è stato punito col rigore il tocco di mano di Pongracic in Fiorentina-Inter, l'analisi su Open VAR: Braccio in posizione naturaleNel contenitore di DAZN sono stati divulgati gli audio del weekend e analizzate le decisioni arbitrali più controverse, con particolare riferimento a quanto accaduto al Franchi. msn.com Gino Paoli è morto all'età di 91 anni. Fra i più grandi cantautori italiani, era nato a Monfalcone il 23 settembre 1934 e viveva a Genova. https://www.open.online/2026/03/24/gino-paoli-morto/ - facebook.com facebook Modric al Miami Open di tennis: l'incontro con il connazionale Cilic e la foto con il milanista Volandri x.com