Il presidente dell’UEFA ha commentato le recenti polemiche sui pronunciamenti arbitrali e l’utilizzo del Var durante l’evento “The Forum”. Ha affermato che il Var dovrebbe essere impiegato esclusivamente in presenza di errori evidenti, sottolineando che non si tratta di uno strumento da usare in modo discrezionale. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento in cui le decisioni arbitrali sono al centro di numerose discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Il presidente Uefa Aleksander Ceferin, intervenuto all’evento “The Forum”, ha parlato delle polemiche arbitrali dei tifosi e dell’utilizzo del Var, che viene molto spesso criticato. Specialmente in questa stagione, in Serie A ma anche in altri campionati europei, la tecnologia ha portato anche a decisioni interpretate in maniera sbagliata dagli arbitri. Le parole di Ceferin. “ A volte i tifosi non capiscono le interpretazioni delle regole, e li capisco. Non le capisco nemmeno io. Sui falli di mano, ad esempio, nessuno sa più cosa sia rigore e cosa no. Come si fa a stabilire l’intenzionalità? Non siamo psichiatri. Il Var deve intervenire solo in caso di errore chiaro ed evidente.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ceferin e il Var: “Va usato solo in caso di chiaro errore. Non siamo psichiatri”

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Ceferin e il Var: Va usato solo in caso di chiaro errore. Non siamo psichiatriLe parole del presidente Uefa Aleksander Ceferin in merito alle polemiche arbitrali dei tifosi e l'utilizzo del Var. ilnapolista.it

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