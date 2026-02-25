Milan-Parma polemiche e arbitri Pairetto e i suggerimenti a Piccinini | non è così che va usato il VAR

Il Milan ha perso contro il Parma con un gol che ha fatto tantissimo discutere nel post partita e anche nei giorni dopo la gara di San Siro. Colpo di testa di Troilo sul corner dei gialloblù con Piccinini che aveva prima chiamata un fallo su Maignan. L'arbitro ha poi cambiato opinione dopo il controllo al VAR. Nulla di incredibile direte voi, ma quello che fa ancora tanto discutere sono le modalità della revisione dell'episodio che sono state messe in luce durante l'ultimo episodio di 'OpenVar' di 'DAZN'. In sala VAR erano presenti Camplone (VAR) e Pairetto (AVAR). Piccinini si sente sicuro della sua scelta: "C'è fallo sul portiere, non lo può toccare". Referendosi al blocco in area di piccola di Valenti su Maignan. Chi è subito sicuro del non fallo è Pairetto: "Lui è fermo, non fa niente Valenti. Per me è buono ti dico il mio feeling". E Piccinini viene richiamato al VAR. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

