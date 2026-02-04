Oltre un secolo di fedeltà all' Arma i Carabinieri festeggiano i cento anni del maresciallo Salvatore Messina

Questa mattina, a Napoli, amici, parenti e colleghi si sono riuniti per celebrare i cento anni di Salvatore Messina, maresciallo maggiore dei Carabinieri in pensione. Un compleanno che testimonia quasi un secolo di servizio e dedizione all’Arma, con Messina che ha ricevuto tanti abbracci e auguri sinceri. La festa si è svolta in un clima di allegria, tra ricordi e riconoscimenti per la lunga carriera.

Ricorrenza speciale per il classe 1926, che quest'oggi è stato omaggiato al comando interregionale Culqualber alla presenza di ex colleghi e famigliari Compleanno speciale per Salvatore Messina, maresciallo maggiore dei Carabinieri in congedo che ha festeggiato il suo centesimo compleanno. Questa mattina presso la sala di rappresentanza del Comando Interregionale Carabinieri“Culqualber” di Messina, il classe 1926, ha celebrato un grande traguardo, circondato dall’affetto dei familiari e degli ex colleghi dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Messina, a cui è iscritto dal 1996.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Giovedì mattina, presso il Comando provinciale di Ravenna, si è svolta una cerimonia di consegna di riconoscimenti ai carabinieri Gabriele Salute e Salvatore Pacia, in segno di apprezzamento per il loro impegno e dedizione nel servizio.

Questa mattina il Questore di Messina Salvatore La Rosa ha incontrato il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Leon Zingales. Durante l’incontro è stata evidenziata l’importanza di mantenere una proficua collaborazione ed un dialogo sempre aperto tra - facebook.com facebook