Carabinieri | in congedo dopo 34 anni l' appuntato scelto Aniello Manzi

Dopo 34 anni di servizio, l’appuntato scelto Aniello Manzi lascia l’Arma dei Carabinieri. La sua carriera, iniziata nel 1992, si conclude con il congedo, segnando la fine di un percorso lungo e dedicato allo Stato. Durante tutto questo tempo, ha svolto il suo ruolo con impegno e dedizione, contribuendo alle attività di sicurezza e tutela della collettività. Oggi, si chiude un capitolo importante della sua vita professionale.

Una lunga e onorata carriera al servizio dello Stato giunge oggi al suo momento conclusivo. L'appuntato sceltoqualifica speciale Aniello Manzi, dopo 34 anni di servizio attivo nell’Arma dei carabinieri, ha raggiunto l’età del congedo, salutando la divisa che ha indossato sin dal 1992.Nato a.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Alberto Cattani: dieci anni senza l’appuntato scelto, l’inchiesta che ha cambiato il paeseIl 5 febbraio 2026 si celebra il decennale della morte di Alberto Cattani, l’appuntato scelto che, a soli 45 anni, morì per un cancro legato... Carabinieri: dopo 38 anni di servizio, va in congedo il luogotenente Marco MartiniL'Arma dei Carabinieri e la comunità di Pontedera salutano oggi, 22 aprile, il Luogotenente Carica Speciale Marco Martini, Comandante della Stazione...