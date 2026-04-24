Ceccano buca tossica nel terreno | indagata la proprietaria

A Ceccano è stata scoperta una discarica clandestina di circa cinque metri cubi di rifiuti nel terreno. La proprietà dell'area è stata posta sotto indagine e la proprietaria è stata deferita alle autorità competenti. Si sta verificando la presenza di amianto e il potenziale rischio di contaminazione delle falde acquifere. I controlli sono ancora in corso per accertare l’estensione dell’inquinamento e le eventuali responsabilità.

? Cosa sapere A Ceccano scoperta discarica clandestina di cinque metri cubi di rifiuti nel terreno.. La proprietaria è deferita per possibile presenza di amianto e rischio contaminazione falde.. I Carabinieri Forestali e la Polizia Locale hanno individuato una discarica clandestina di circa 40 metri quadrati nella periferia di Ceccano, dove una donna è stata identificata come responsabile dello sversamento di rifiuti pericolosi e materiali edili. Il controllo del territorio ha portato i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Ceccano e gli agenti della Polizia Locale a scoprire uno scavo profondo un metro e mezzo. All’interno della cavità, che copre una superficie di 40 metri quadrati, erano stati occultati cinque metri cubi di scarti eterogenei.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ceccano, buca tossica nel terreno: indagata la proprietaria Notizie correlate Monteruscello, cede il terreno nel Lotto 2: si apre buca profonda 5 metriUna buca si è aperta oggi pomeriggio nel Lotto 2 a Monteruscello, frazione di Pozzuoli. Giovanni Marchionni morto a Olbia, indagata la proprietaria dello yachtAnnalaura Di Luggo, proprietaria dello yacht su cui è stato trovato senza vita il 21enne Giovanni Marchionni, è indagata dalla Procura di Tempio...